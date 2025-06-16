Глазов. Удмуртия. В СУ СК России по Удмуртии возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Глазове, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного органа.

Напомним, авария произошла днём 15 июня. Водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и вылетел с дороги. Всего в салоне было 12 человек, пять из них пострадали, им оказана медицинская помощь.

Следственные органы начали проверку по данному инциденту. В ходе медицинского освидетельствования у водителя автобуса зафиксировали признаки опьянения. По его словам, он выпил после ДТП.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«В рамках следствия следователями будет дана оценка всем обстоятельствам преступления, в том числе причинам и условиям, способствовавшим его совершению», – говорится в сообщении.