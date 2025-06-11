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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Молодой человек в Воткинске угнал авто отца и задел несколько машин

15:28, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Молодой человек в Воткинске угнал авто отца и задел несколько машин
15:28, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
48
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пьяная езда\n#угон автомобиля\n#ДТП\n#езда без прав
Источник фото: скриншот МВД России по Удмуртии
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У него также не оказалось водительских прав.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 18-летний юноша взял ключи от арендованной машины отца, выпил и задел несколько автомобилей на парковке торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Инцидент произошёл вечером. Молодой человек забрал из дома ключи от арендованного автомобиля «ВАЗ», арендованного его отцом. Доехав до торгового центра, юноша выпил и поехал домой. При выезде с парковки он задел стоящие там машины. После чего свидетели происшествия вызвали полицию.

«Сотрудники ДПС остановили указанный автомобиль, при освидетельствовании у водителя было обнаружено 0,502 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также выяснилось, что права управления транспортными средствами нарушитель не имеет», – говорится в сообщении.

В отношении него составили административный протокол за вождение в пьяном виде без водительских прав. Также возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Угон»). Правонарушителя отпустили под подписку о невыезде.

 

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15:28, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
48
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пьяная езда\n#угон автомобиля\n#ДТП\n#езда без прав