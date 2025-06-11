Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 18-летний юноша взял ключи от арендованной машины отца, выпил и задел несколько автомобилей на парковке торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Инцидент произошёл вечером. Молодой человек забрал из дома ключи от арендованного автомобиля «ВАЗ», арендованного его отцом. Доехав до торгового центра, юноша выпил и поехал домой. При выезде с парковки он задел стоящие там машины. После чего свидетели происшествия вызвали полицию.

«Сотрудники ДПС остановили указанный автомобиль, при освидетельствовании у водителя было обнаружено 0,502 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также выяснилось, что права управления транспортными средствами нарушитель не имеет», – говорится в сообщении.

В отношении него составили административный протокол за вождение в пьяном виде без водительских прав. Также возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Угон»). Правонарушителя отпустили под подписку о невыезде.