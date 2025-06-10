Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии 9 июня 15-летний подросток на мотоцикле «Иж Юпитер-5» попал в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария произошла 9 июня в 15:15 в деревне Шабердино на улице Советской. Подросток на мотоцикле при выполнении обгона выехал на встречку и врезался в автомобиль «Пежо 308» под управлением 32-летней женщины, которая поворачивала налево. В результате ДТП молодой человек получил травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что подросток не имел права управлять мотоциклом и передвигался без мотошлема.

В Госавтоинспекции напоминают, что помимо ответственности для несовершеннолетних правонарушителей, законодательством предусмотрена также административная ответственность для их родителей за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и защите детей.