Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

15-летнего мотоциклиста на «Иж Юпитер-5» госпитализировали после аварии в Удмуртии

12:03, 10 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
15-летнего мотоциклиста на «Иж Юпитер-5» госпитализировали после аварии в Удмуртии
12:03, 10 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
51
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#Завьяловский район\n#авария\n#ДТП\n#подростки\n#мотоцикл\n#пострадавший ребенок
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
51
0

Подросток нарушил целый ряд правил дорожного движения.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии 9 июня 15-летний подросток на мотоцикле «Иж Юпитер-5» попал в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария произошла 9 июня в 15:15 в деревне Шабердино на улице Советской. Подросток на мотоцикле при выполнении обгона выехал на встречку и врезался в автомобиль «Пежо 308» под управлением 32-летней женщины, которая поворачивала налево. В результате ДТП молодой человек получил травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что подросток не имел права управлять мотоциклом и передвигался без мотошлема.

В Госавтоинспекции напоминают, что помимо ответственности для несовершеннолетних правонарушителей, законодательством предусмотрена также административная ответственность для их родителей за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и защите детей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

12:03, 10 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
51
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#Завьяловский район\n#авария\n#ДТП\n#подростки\n#мотоцикл\n#пострадавший ребенок