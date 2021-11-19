От коронавирусной инфекции вылечились еще 340 жителей Удмуртии

Заболели ковидом 337 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки от коронавируса выздоровели 340 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб на своей странице в «ВКонтакте».

Выявили 337 новых зараженных, из них 31 ребенок и 96 пожилых людей.

Положительные тесты на ковид получили 187 человек из Ижевска, 47 — из Воткинска, 27 — из Можгинского района, 22 — из Игринского района, 17 — из Каракулинского района. Также диагноз подтвердился у 12 жителей Можги и Глазова. В остальных городах и районах республики число новых пациентов не превышает 9.

13 жителей, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались. Умершим женщинам было от 57 до 89 лет, пяти мужчинам — от 39 до 86 лет.

В настоящее время 7 420 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 926 человек в состоянии средней степени тяжести, а 319 пациентов тяжело переносят болезнь.