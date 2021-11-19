Рыбака в Сарапуле госпитализировали с признаками обморожения

Инцидент произошел на Каме.

Сарапул. Удмуртия. Провалившегося под лед рыбака спасли в Сарапуле. Об этом пишет Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

Мужчина рыбачил на реке Кама в районе Воложки. По пути к берегу он провалился. На помощь ему бросился другой рыбак, который занимался подледной ловлей, но добраться до пострадавшего у него не получилось.

На помощь пришли матросы с рядом стоящего буксира, бросив ему трап. Рыбака подняли на судно.

Пострадавшего с признаками обморожения передали медикам скорой помощи.

Напомним, ранее в Завьяловском районе местные жители помогли выбраться провалившемуся на водоеме рыбаку.