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Рыбака в Сарапуле госпитализировали с признаками обморожения

14:35, 19 ноября, 2021
Анна Торхова
Рыбака в Сарапуле госпитализировали с признаками обморожения
14:35, 19 ноября, 2021
Анна Торхова
206
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Кама\n#рыбалка
Фото: vk.com/pssur
206
0

Инцидент произошел на Каме.

Сарапул. Удмуртия. Провалившегося под лед рыбака спасли в Сарапуле. Об этом пишет Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.  

Мужчина рыбачил на реке Кама в районе Воложки. По пути к берегу он провалился. На помощь ему бросился другой рыбак, который занимался подледной ловлей, но добраться до пострадавшего у него не получилось.

На помощь пришли матросы с рядом стоящего буксира, бросив ему трап. Рыбака подняли на судно.

Пострадавшего с признаками обморожения передали медикам скорой помощи.

Напомним, ранее в Завьяловском районе местные жители помогли выбраться провалившемуся на водоеме рыбаку.

14:35, 19 ноября, 2021
Анна Торхова
206
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Кама\n#рыбалка
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