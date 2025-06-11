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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске осудили водителя автобуса, которая насмерть сбила пешехода

10:55, 11 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске осудили водителя автобуса, которая насмерть сбила пешехода
10:55, 11 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#автобусы\n#гибель людей\n#ДТП\n#суды
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Женщина признала вину.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор водителю автобуса за смертельное ДТП. Об этом сообщает судейское сообщество. 

Октябрьский районный суд рассмотрел дело 40-летней жительницы Завьяловского района. В декабре 2024 года подсудимая во время движения по улице 50 лет ВЛКСМ не уследила за дорогой и сбила 43-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход скончалась на месте аварии.

Обвиняемая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно. Женщину лишили водительских прав на тот же срок.

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10:55, 11 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
98
0
#Ижевск\n#автобусы\n#гибель людей\n#ДТП\n#суды