Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор водителю автобуса за смертельное ДТП. Об этом сообщает судейское сообщество.

Октябрьский районный суд рассмотрел дело 40-летней жительницы Завьяловского района. В декабре 2024 года подсудимая во время движения по улице 50 лет ВЛКСМ не уследила за дорогой и сбила 43-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход скончалась на месте аварии.

Обвиняемая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно. Женщину лишили водительских прав на тот же срок.