Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 40-летний мужчина на «Ладе Приоре» врезался в столб на набережной Белобородова. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария произошла 16 июня около 02:20 часов ночи напротив дома №15 на проезде Дерябина. В результате ДТП водитель погиб от полученных травм. Также пострадали два пассажира «Лады»: 41-летний и 44-летний мужчины. Их доставили в больницу.

Отмечается, что водитель не имел водительских прав.

В Госавтоинспекции напоминают, что скорость движения не должна превышать установленного ограничения.