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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Водитель «Лады Приоры» в Ижевске влетел в столб на набережной и погиб

16:59, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Водитель «Лады Приоры» в Ижевске влетел в столб на набережной и погиб
16:59, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
137
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#набережная\n#пострадавшие
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Отмечается, что у него не было водительских прав.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 40-летний мужчина на «Ладе Приоре» врезался в столб на набережной Белобородова. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария произошла 16 июня около 02:20 часов ночи напротив дома №15 на проезде Дерябина. В результате ДТП водитель погиб от полученных травм. Также пострадали два пассажира «Лады»: 41-летний и 44-летний мужчины. Их доставили в больницу.

Отмечается, что водитель не имел водительских прав.

В Госавтоинспекции напоминают, что скорость движения не должна превышать установленного ограничения.

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16:59, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
137
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#набережная\n#пострадавшие