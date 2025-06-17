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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске водитель электросамоката сбил 10-летнего ребенка

15:04, 17 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске водитель электросамоката сбил 10-летнего ребенка
15:04, 17 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
59
0

Мальчик ехал на обычном самокате.

Ижевск. Удмуртия. 16 июня на улице Пушкинской в Ижевске произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребёнок. Мальчика сбил электросамокатчик. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Около 19:25 напротив дома №280 28-летний водитель кикшерингового самоката, двигаясь по вело-пешеходной дорожке, сбил 10-летнего мальчика, ехавшего навстречу на обычном самокате.

В результате столкновения ребёнок получил травмы. Его оперативно доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

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15:04, 17 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП