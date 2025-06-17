Ижевск. Удмуртия. 16 июня на улице Пушкинской в Ижевске произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребёнок. Мальчика сбил электросамокатчик. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Около 19:25 напротив дома №280 28-летний водитель кикшерингового самоката, двигаясь по вело-пешеходной дорожке, сбил 10-летнего мальчика, ехавшего навстречу на обычном самокате.

В результате столкновения ребёнок получил травмы. Его оперативно доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.