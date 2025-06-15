Глазов. Удмуртия. Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Глазове. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 15 июня напротив дома №1 по улице Драгунова, по предварительной информации, 37-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус с пассажирами опрокинулся.

В результате аварии пострадали пять человек.

Отмечается, что у водителя установлено алкогольное опьянение. По словам мужчины, он выпил спиртное уже после ДТП.