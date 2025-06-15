По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги.
Глазов. Удмуртия. Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Глазове. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
Днём 15 июня напротив дома №1 по улице Драгунова, по предварительной информации, 37-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус с пассажирами опрокинулся.
В результате аварии пострадали пять человек.
Отмечается, что у водителя установлено алкогольное опьянение. По словам мужчины, он выпил спиртное уже после ДТП.
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