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В Глазове пять человек пострадали в ДТП с автобусом

18:35, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Глазове пять человек пострадали в ДТП с автобусом
18:35, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
336
0
#Глазов\n#автобусы\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
336
0

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги.

Глазов. Удмуртия. Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Глазове. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 15 июня напротив дома №1 по улице Драгунова, по предварительной информации, 37-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус с пассажирами опрокинулся.

В результате аварии пострадали пять человек.

Отмечается, что у водителя установлено алкогольное опьянение. По словам мужчины, он выпил спиртное уже после ДТП. 

 

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18:35, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
336
0
#Глазов\n#автобусы\n#ДТП