Итоги дня: новые почётные граждане Удмуртии и готовность городов и районов республики к зиме

Главные новости среды.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки коронавирус выявили у 394 человек. Скончались 24 пациента.
Наказать виновных
Активисты просят расследовать факт слива бетонных отходов в лесу на окраине Ижевска. Соответствующее обращение общественники направили в следственное управление СКР по Удмуртии. «Бетонную реку» обнаружили в лесу за ТЭЦ-2.
К зиме готовы
3 города и 14 района в Удмуртии получили паспорта готовности к зиме. Остальные муниципалитеты должны успеть получить этот документ до 15 ноября.
Назначили
Ильяса Ханнанова назначили зампредом правительства Удмуртии, курирующим блок безопасности. Указ о назначении на должность подписан главой республики Александром Бречаловым.
Почётные граждане
Звание «Почётный гражданин Удмуртии» присвоили трём жителям республики: археологу Римме Голдиной, художнику Петру Ёлкину и генералу Григорию Желудову.
Рост НКО
Удмуртия заняла 5 место в России по динамике роста некоммерческих организаций в общефедеральном рейтинге. За последний год благодаря работе НКО республика улучшила свои позиции сразу на 36 пунктов.