Активисты требуют наказать виновных в сливе бетонных отходов в ижевском лесу

Общественники заявляют об экологической катастрофе в зеленой зоне столицы.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские активисты просят расследовать факт слива бетонных отходов в лесу на окраине столицы. Соответствующее обращение общественники направили в следственное управление СК России по Удмуртской Республике, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта в Удмуртии.

О бетонной речке, что бежит в лесу за ТЭЦ-2 на Воткинском шоссе, активисты узнали из публикаций в СМИ, горожане били тревогу и в соцсетях. Остатки строительной смеси сливаются здесь из автомиксеров с завидной регулярностью уже долгое время. Многие деревья, попавшие в зону загрязнения, погибли.

Недалеко от места слива работает частное предприятие по производству бетона. По словам представителя Минприроды Удмуртии, недавно одного из водителей бетоновоза поймали с поличным во время слива отходов после промывки миксера.

«На любом таком предприятии должен быть отстойник, куда сливаются отходы производства для последующей утилизации. Для проверки его наличия мы пытались зайти на предприятие, но встретили активное сопротивление. Будем назначать экспертизу, высчитывать ущерб, причиненный территории», - рассказал исполняющий обязанности начальника отдела экологического надзора республиканского Минприроды Дмитрий Никифоров.

Представители общественности назвали увиденное экологическим бедствием и обратились в правоохранительные органы. «Просим Следственное управление Следственного комитета РФ по Удмуртии возбудить уголовное дело по факту незаконного слива бетонных отходов на почву. Также просим природоохранного прокурора взять на особый контроль эту ситуацию», - сообщил общественный экоинспектор Евгений Сомов.