Удмуртия вырвалась в топ-5 регионов по динамике роста некоммерческих организаций в общероссийском рейтинге

По результатам работы НКО в 2021 году республика поднялась в федеральном списке на 36 позиций.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 5 место в России по динамике роста некоммерческих организаций в общефедеральном рейтинге. За последний год благодаря работе НКО республика улучшила свои позиции сразу на 36 пунктов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Награждение победителей второго национального рейтинга «Регион-НКО» состоялось в Москве в рамках итогового форума «Сообщество». Удмуртию на церемонии представлял руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов. Заслуженную награду вручила председатель комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова.

Сергей Смирнов поблагодарил Общественную палату России как организатора форума за высокую оценку и подчеркнул, что такой рейтинг является хорошим стимулом для региональных властей в работе с общественными объединениями.

Он также отметил, что форум «Сообщество» стал устойчивой площадкой взаимодействия некоммерческих организаций страны и пригласил участников познакомиться с лучшими наработками НКО Удмуртии. «Мы - регион со скромным бюджетом, но с очень хорошими людьми, которые и составляют третий сектор, поэтому приглашаю всех в Удмуртию, у нас интересные практики некоммерческого сектора», - сказал Сергей Смирнов.