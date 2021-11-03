Три города и 14 районов Удмуртии полностью готовы к зиме

Остальные муниципальные образования должны получить соответствующие документы до 15 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 3 города и 14 районов получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Все остальные муниципальные образования должны получить этот документ до 15 ноября. Последние 4 года все 30 муниципальных образований успевали подтвердить свою готовность к зиме официальным документом Ростехнадзора до середины ноября.

Первые паспорта в 2021 году получили Глазов и Граховский район. Также из городов республики к холодам уже готовы Можга и Воткинск.

В настоящее время техническая готовность жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду составляет 100%. В текущем году на подготовку всех систем жизнеобеспечения из регионального бюджета выделили 190 млн рублей. Деньги направили на капремонт более 200 объектов инженерной инфраструктуры. На теплоисточниках собрали все необходимые запасы основного и резервного видов топлива.

Также на сумму 3,9 млн рублей сформирован республиканский аварийный запас материальных ресурсов. За 2 месяца текущего года его планируют пополнить еще на 3,2 млн рублей.

Чтобы ликвидировать возможные нарушения на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства укомплектованы 380 аварийных бригад из 1295 человек и готовы к работе 540 единиц техники.

Для работы в режиме экстренных ситуаций на предприятиях энергетического комплекса республики имеется 599 единиц автономных резервных источников электроэнергии.

Отопительный период в Удмуртии проходит в штатном режиме.