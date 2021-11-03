Ещё 394 жителя Удмуртии заразились коронавирусом

Умерло за сутки 24 человека.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 394 новых случая заболевания ковидом выявили в Удмуртии. Об этом сообщил утром среды, 3 ноября, оперштаб республики.

В числе заболевших находится 81 ребёнок, 91 гражданин старше 65 лет. Также за отчётные сутки в Удмуртии выписали 410 человек после выздоровления.

24 летальных случая в республике. Женщинам было 69, 61, 83, 51, 81, 63, 84, 88, 65, 66, 59, 82, 86, 65, 67, 59 лет. Мужчинам было 75, 63, 65, 61, 70, 68, 55, 92 года.

Таким образом, на 3 ноября в Удмуртии зарегистрировали 65 318 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 53 302 человека выздоровели, 2 863 человек скончались.

Вакцинировались в регионе от COVID-19 всего 542 706 человек.