Римме Голдиной, Петру Ёлкину и Григорию Желудову присвоили звание «Почётный гражданин Удмуртии»

Указ подписал глава республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Звание «Почётный гражданин Удмуртии» присвоили трём жителям республики. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Бречалов.

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие республики почётного звания удостоились археолог Римма Голдина, художник Пётр Ёлкин и генерал Григорий Желудов.

Отметим, что Римма Дмитриевна в 1973 году основала Камско-Вятскую археологическую экспедицию, отряды которой действуют в России до сих пор. Благодаря её личным усилиям, а также работе её учеников археологическая наука заметно пополнилась масштабными знаниями и открытиями за прошедшие годы. В том числе был открыт и исследован Тарасовский могильник, являющийся крупнейшим в Восточной Европе подобным памятником археологии. Сегодня Римма Голдина является профессором УдГУ.

Народный художник Удмуртии и Заслуженный художник России Пётр Ёлкин прошёл яркий путь от поездки по комсомольской путёвке на строительство БАМа, до командировок в Германию, Чехословакию, Вьетнам, Финляндию и США. С 1992 по 2003 годы Пётр Васильевич возглавлял республиканский Союз художников. В сентябре-октябре в Музее искусств Удмуртии прошла выставка, посвящённая многогранному творчеству мастера.

Генерал-лейтенант Желудов всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. За спиной офицера — Таджикистан и Чечня, руководство Управлением исполнения наказаний в Удмуртии и по Пермскому краю. Уйдя в отставку, Григорий Владимирович продолжает трудиться ведущим аналитиком в УФСИН по Удмуртии, занимается общественной работой, возглавляет республиканскую общественную организацию по укреплению государственности «Генеральское собрание».