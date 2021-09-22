Итоги дня: надежда на восстановление символа Ижевска и оставшиеся без отопления горожане

Главные новости среды.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь побит антирекорд по количеству заболевших коронавирусом и скончавшихся от него — 231 и 18 человек соотвественно.
Без тепла
Часть микрорайонов на улицах 40 лет Победы и Ленина в Ижевске остались без отопления и горячей воды на время ремонтных работ на теплосетях. Энергетики обещают управится как можно более оперативно.
Траур
В Камбарском районе Удмуртии 23 сентября объявили днём траура по погибшей во время стрельбы в Перми девушке, уроженке республики.
Ограбление и наказание
Налётчики, что ограбили в апреле 2021 года ювелирный магазин в Ижевске, получили заслуженное наказание. Двое участников разбойного нападения получили по 6 лет строгого режима, ещё одного лишили свободы на 6 лет и 1 месяц в колонии с аналогичным режимом.
Символ Ижевска
В Ижевске определился подрядчик, который проведёт комплексное исследование состояния Главного корпуса оружейного завода. Здание, построенное в первой половине XIX века, является памятником федерального значения, при этом долгие годы оно пустует и медленно разрушается.
Театр в лидерах
Ижевский театр «Молодой человек» стал лидером всероссийского проекта «Пушкинская карта» в Удмуртии. За три недели работы программы зрители купили 553 билета на постановки.