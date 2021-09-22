В Удмуртии зарегистрировали новый антирекорд по смертности среди больных коронавирусом

За сутки скончались 18 пациентов с ковидом.

Ижевск. Удмуртия. Новое максимальное значение по смертности среди больных коронавирусом зафиксировали в Удмуртии. За последние сутки скончались 18 пациентов с ковидом. День назад сообщалось о 17 умерших. Об этом информирует республиканский оперативный штаб.

Среди тех, кто не перенес заболевание, 10 мужчин и 8 женщин, все граждане были пенсионного и предпенсионного возраста – от 58 до 90 лет.

Всего к утру 22 сентября в республике официально зафиксирован 231 новый случай заражения. В том числе заболели 53 ребенка и 35 человек старше 65 лет.

В Ижевске диагноз «коронавирус» подтвердили у 136 жителей. По 16 заболевших выявили в Сарапуле и Кезском районе, 15 – в Можге, 11 – в Селтинском и 8 – в Игринском районе. Не сообщается о новых случаях инфекции в Глазове, Воткинске и Воткинском районе.

Сейчас лечение от коронавируса в стационарах и на дому проходят почти 8,5 тыс. жителей региона, 332 пациента остаются в тяжелом состоянии.

Профилактическими прививками в республике уже охвачено 387 415 человек, из них 321 300 завершили вакцинацию. 39 399 жителей привились однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».