Часть микрорайонов Ижевска осталась без отопления и горячей воды

Восстановить обычный режим планируют к утру 23 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске энергетики проведут ремонтные работы на теплосетях по улицам 40 лет Победы и Ленина в среду, 22 сентября. Как сообщили в региональном центре стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс», из-за этого в ряде микрорайонов временно отключат отопление.

«Работы на участках магистральной теплосети позволят устранить технологические нарушения, вызванные повышенной нагрузкой на систему теплоснабжения при подключении городских объектов. Работы будут проведены максимально оперативно», — заверили энергетики.

Для этого планируют задействовать шесть оперативных и ремонтно-восстановительных бригад и 10 единиц техники. Уточняется, что администрация Ижевска, управляющие жилыми домами организации и руководство соцобъектов получили соответствующие уведомления заранее.

В перечне работ — замена оборудования на магистральной теплосети по улице Ленина, в районе здания Роспотребнадзора, а также в районе ипподрома. Одновременно специалисты заменят оборудование на теплосети по улице 40 лет Победы, в районе жилого комплекса «Настроение».

На время ремонта отключат нагрев системы отопления и горячего водоснабжения в ряде микрорайонов по улицам Халтурина, Ленина и в домах ЖК «Настроение». В микрорайонах Старого аэропорта, Соцгорода и на улице Ухтомского будет наблюдаться снижение параметров отопления и горячего водоснабжения. Теплоснабжающая компания принесла извинения ижевчанам за неудобства.

Восстановить обычный режим планируют до 08:00 утра четверга, 23 сентября. Напомним, ночью на среду температура воздуха в Удмуртии составила 0…+5 градусов Цельсия.