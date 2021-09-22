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В Камбарском районе 23 сентября объявили днём траура по погибшей в Перми студентке

16:25, 22 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
В Камбарском районе 23 сентября объявили днём траура по погибшей в Перми студентке
16:25, 22 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
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#Камбарка\n#Удмуртия\n#траур
Фото: pixabay.com
105
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Девушка оказалась одной из жертв террориста-одиночки, устроившего стрельбу в ПГНИУ.

Камбарка. Удмуртия. Четверг, 23 сентября 2021 года, в Камбарском районе объявили днём траура. Как сообщила пресс-служба администрации района, траурные мероприятия организовали по погибшей при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете уроженки Камбарки Анны Айгельдиной.

Напомним, террорист-одиночка устроил стрельбу в вузе 20 сентября 2021 года. В результате трагедии погибли шесть человек, 24 получили ранения. Среди убитых студентов оказалась уроженка Камбарки.

«Совет депутатов Камбарского района, администрация Камбарского района глубоко скорбят по поводу трагической гибели Анны Александровны Айгельдиной и выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибшей. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Администрация района оказала помощь в организации похорон. Также семье погибшей выделят материальную помощь.

16:25, 22 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
105
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#траур
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