Ижевск. Удмуртия. Музыкант, уроженец Ижевска Тимур Хуснутдинов сообщил о выходе нового клипа группы «Фимиам». Работа посвящена истории России и чувству любви к Родине.

«Как мне кажется, это лучшие стихи, которые мне доводилось писать и интегрировать в музыку», — написал Тимур Хуснутдинов.

Песня была написана весной 2020 года, в период локдауна, и прошла несколько творческих итераций, прежде чем обрела финальное звучание. Слова припева представляют собой фрагмент стихотворения Велемира Хлебникова «Мне мало надо», датированного 1912 годом.

Автором текста и сведения выступил Тимур Хуснутдинов, он же написал музыку в соавторстве с Сергеем Кривоносовым. Вокал исполнил Рамиль Гулиев, партии гитар записал Сергей Кривоносов, клавишные — Артем Хамзин. Мастерингом занимался звукорежиссер Андрей Клюшников.

Но главной особенностью клипа является визуальный ряд, над которым работали Эрнест Хуснутдинов и Владимир Кисиличук. Кадры представляют собой «ожившие» с помощью нейросетей и технологий монтажа исторические фотографии.