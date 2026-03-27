Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии поменяли название официального республиканского туристского портала. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

Напомним, что обновленный туристический портал «Visit Udmurtia» («Посетите Удмуртию») заработал в июле 2022 года. В 2026 году портал сменил своё название на «Путешествуй по Удмуртии». Именно по этому слогану теперь можно найти сайт о путешествиях по Удмуртской Республике.

За 7 лет портал значительно расширился, теперь на нём можно найти не только туристические маршруты по региону, но и узнать об экскурсиях, туристических достопримечательностях и локациях с самыми вкусными блюдами удмуртской кухни. И, конечно, здесь размещён событийный календарь Удмуртии.

Также недавно в Удмуртии создали сайт про местный этнотуризм.