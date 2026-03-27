Официальный туристический портал Удмуртии сменил название

17:50, 27 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Официальный туристический портал Удмуртии сменил название
17:50, 27 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#Удмуртия\n#туризм\n#сайт\n#культура
Источник фото: скриншот сайта «Путешествуй по Удмуртии»
30
0

Вместо «Visit Udmurtia» он называется «Путешествуй по Удмуртии».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии поменяли название официального республиканского туристского портала. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

Напомним, что обновленный туристический портал «Visit Udmurtia» («Посетите Удмуртию») заработал в июле 2022 года. В 2026 году портал сменил своё название на «Путешествуй по Удмуртии». Именно по этому слогану теперь можно найти сайт о путешествиях по Удмуртской Республике.

За 7 лет портал значительно расширился, теперь на нём можно найти не только туристические маршруты по региону, но и узнать об экскурсиях, туристических достопримечательностях и локациях с самыми вкусными блюдами удмуртской кухни. И, конечно, здесь размещён событийный календарь Удмуртии.

Также недавно в Удмуртии создали сайт про местный этнотуризм. 

17:50, 27 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#Удмуртия\n#туризм\n#сайт\n#культура