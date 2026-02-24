Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Витражи Республиканского колледжа культуры в Ижевске планируют заменить на пластиковые окна

11:19, 24 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Витражи Республиканского колледжа культуры в Ижевске планируют заменить на пластиковые окна
11:19, 24 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
169
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#капитальный ремонт\n#культура
Источник фото: КИК "Антей"
169
0

В 2026-2027 годах запланирован капитальный ремонт здания.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен тендер на капитальный ремонт здания Республиканского колледжа культуры на улице Дзержинского, 54. Документация опубликована на портале Госзакупок.

Подрядчику предстоит обновление здания в два этапа, завершить которые предполагается к августу 2027 года.

Первый этап — до 10 августа 2026 года — включает ремонт крыши концертного зала и входной группы, обновление фасада, ремонт ливневой канализации, а также демонтажные и монтажные работы и обновление электросетей на первом этаже.

Второй этап — с сентября 2026 по август 2027 года — затронет оставшиеся помещения. В планах отремонтировать кровлю блока спортзала, заменить деревянные окна и витражи на современные ПВХ-конструкции. Кроме того, контрактом предусмотрены установка автоматической пожарной сигнализации и внедрение технологических решений.

Начальная цена контракта составляет 63 млн рублей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:19, 24 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
169
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#капитальный ремонт\n#культура