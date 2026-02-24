Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен тендер на капитальный ремонт здания Республиканского колледжа культуры на улице Дзержинского, 54. Документация опубликована на портале Госзакупок.

Подрядчику предстоит обновление здания в два этапа, завершить которые предполагается к августу 2027 года.

Первый этап — до 10 августа 2026 года — включает ремонт крыши концертного зала и входной группы, обновление фасада, ремонт ливневой канализации, а также демонтажные и монтажные работы и обновление электросетей на первом этаже.

Второй этап — с сентября 2026 по август 2027 года — затронет оставшиеся помещения. В планах отремонтировать кровлю блока спортзала, заменить деревянные окна и витражи на современные ПВХ-конструкции. Кроме того, контрактом предусмотрены установка автоматической пожарной сигнализации и внедрение технологических решений.

Начальная цена контракта составляет 63 млн рублей.