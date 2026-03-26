Ижевск. Удмуртия. Клип удмуртской певицы Лади Светӥ покажут по телевидению. Об этом сообщает региональная удмуртская молодёжная общественная организация «Ресурсный центр КУАРА» (с удмуртского «голос»).

Исполнительница Лади Светӥ (Свети Ручкина) представила новый клип на песню «Экты» (с удмуртского «Танцуй») (0+) в ноябре 2025 года. Клип снимали на грант, выигранный в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

Теперь в рамках конкурса «МузКонтент ПФКИ» все созданные музыкальные клипы будут показывать в эфире канала «Bridge TV» («Бридж ТВ»). Среди них можно будет увидеть и клип на песню «Экты».