Театр «Молодой человек» стал лидером проекта «Пушкинская карта» в Удмуртии

Всего в республике к проекту присоединились более 20 учреждений культуры.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский театр «Молодой человек» стал лидером всероссийского проекта «Пушкинская карта» в Удмуртии. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава столицы республики Олег Бекмеметьев.

«За три недели действия проекта зрители приобрели 553 билета. Аудитория театра и участники «Пушкинской карты» — молодые люди. Поэтому подростки и студенты активно пользуются возможностью купить билеты на средства из федерального бюджета», — написал градоначальник.

Он уточнил, что на сцене «Молодого человека» в новом сезоне зрители уже посмотрели комедию по пьесе Александра Островского «Свои люди – сочтёмся». Теперь молодёжь приобретает билеты на постановки русской и зарубежной классики.

Напомним, что билеты на спектакли до конца 2021 года можно приобрести в афише приложения Госуслуги.Культура и на портале Культура.рф.

По сообщению пресс-службы Минкультуры Удмуртии, с начала реализации «Пушкинской карты», 1 сентября, по ней было приобретено более 3 тыс. билетов в музеи, театры и филармонию Удмуртии. Доступна она для граждан России от 14 до 22 лет.

Напомним список учреждений Удмуртии, в которых можно приобрести билеты по «Пушкинской карте»:

- Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»;

- Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова;

- Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств;

- Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай»;

- Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония»;

- Государственный театр кукол Удмуртской Республики;

- Государственный национальный театр Удмуртской Республики;

- Государственный русский драматический театр Удмуртии;

- Государственный театр оперы и балета имени П. И. Чайковского;

- Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда;

- Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П. И. Чайковского»;

- Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар»;

- Культурный центр «Россия» (Глазов);

- Музей «Набат Памяти»;

- Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича;

- «Музей города Ижевска»;

- «Музей истории и культуры Воткинска»;

- Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник;

- Глазовский краеведческий музей;

- Глазовский драматический театр «Парафраз»;

- Театр «Молодой человек»;

- Сарапульский драматический театр;

- ДК «Дубитель»;

- Детская театральная школа «Точка» (Сарапул).

Отметим, что все цирки страны исключены министерством культуры России из реестра учреждений, участвующих в программе «Пушкинская карта».