Театр «Молодой человек» стал лидером проекта «Пушкинская карта» в Удмуртии

Всего в республике к проекту присоединились более 20 учреждений культуры.
Ижевск. Удмуртия. Ижевский театр «Молодой человек» стал лидером всероссийского проекта «Пушкинская карта» в Удмуртии. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава столицы республики Олег Бекмеметьев.
«За три недели действия проекта зрители приобрели 553 билета. Аудитория театра и участники «Пушкинской карты» — молодые люди. Поэтому подростки и студенты активно пользуются возможностью купить билеты на средства из федерального бюджета», — написал градоначальник.
Он уточнил, что на сцене «Молодого человека» в новом сезоне зрители уже посмотрели комедию по пьесе Александра Островского «Свои люди – сочтёмся». Теперь молодёжь приобретает билеты на постановки русской и зарубежной классики.
Напомним, что билеты на спектакли до конца 2021 года можно приобрести в афише приложения Госуслуги.Культура и на портале Культура.рф.
По сообщению пресс-службы Минкультуры Удмуртии, с начала реализации «Пушкинской карты», 1 сентября, по ней было приобретено более 3 тыс. билетов в музеи, театры и филармонию Удмуртии. Доступна она для граждан России от 14 до 22 лет.
Напомним список учреждений Удмуртии, в которых можно приобрести билеты по «Пушкинской карте»:
- Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»;
- Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова;
- Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств;
- Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай»;
- Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония»;
- Государственный театр кукол Удмуртской Республики;
- Государственный национальный театр Удмуртской Республики;
- Государственный русский драматический театр Удмуртии;
- Государственный театр оперы и балета имени П. И. Чайковского;
- Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда;
- Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П. И. Чайковского»;
- Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар»;
- Культурный центр «Россия» (Глазов);
- Музей «Набат Памяти»;
- Киясовский районный музей Кривоногова Петра Александровича;
- «Музей города Ижевска»;
- «Музей истории и культуры Воткинска»;
- Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник;
- Глазовский краеведческий музей;
- Глазовский драматический театр «Парафраз»;
- Театр «Молодой человек»;
- Сарапульский драматический театр;
- ДК «Дубитель»;
- Детская театральная школа «Точка» (Сарапул).
Отметим, что все цирки страны исключены министерством культуры России из реестра учреждений, участвующих в программе «Пушкинская карта».