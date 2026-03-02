Ижевск. Удмуртия. Песня ижевской группы «Виноградная лиса» попала в сериал «Встать на ноги» (18+) с Гошей Куценко в главной роли. Об этом рассказал лидер коллектива Валерий Златкис в своём телеграм-канале.

По его словам, композиция под названием «Полубокс» (18+) уже во второй раз используется в качестве саундтрека к сериалу. В этот раз трек прозвучал почти в течение минуты в начале одной из серий.

«Чем он так притягивает, не знаю, но я за него очень рад», — написал музыкант.

Премьера восьмисерийной криминальной лирической комедии «Встать на ноги» состоялась в онлайн-кинотеатре Okko (Окко). По сюжету рецидивист по кличке Старый (Гоша Куценко) возвращается в родной город после 20 лет тюрьмы и узнаёт, что у него есть 20-летняя дочь Оля (Мила Ершова) — девушка с ограниченными возможностями, передвигающаяся на инвалидной коляске.