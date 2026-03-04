Закрыть
В марте вместо привычных звонков школьники Удмуртии будут слышать произведения Глинки, Чайковского и Бородина

15:10, 04 марта, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#образование\n#культура
Источник фото: ИА «Сусанин»
В списке — «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин» и «Танец маленьких лебедей».

Ижевск. Удмуртия. Вместо стандартных звонков в школах Удмуртии в марте будут звучать произведения Глинки, Чайковского и Бородина. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки республики. 

Для учеников подготовили попурри из русской классики. В списке – увертюра из оперы «Руслан и Людмила», сцена из «Евгения Онегина» («Уж как по мосту-мосточку») и знаменитый «Танец маленьких лебедей» из «Лебединого озера» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР. Также в программе – хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь».

Кроме того, в школах прозвучат композиции, которые исполнили лауреаты всероссийского конкурса «Мелодии вместо звонков» 2025 года.

В феврале в учебных заведениях Удмуртии таким же образом транслировали патриотические песни.

Напомним, мелодию школьных звонков заменяют во всех школах России в рамках проекта «Музыка вместо звонков».

