Ижевск. Удмуртия. Театры и культурные центры Удмуртии откроются для зрителей ночью 27 марта, чтобы показать спектакли и провести за кулисы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

27 марта — Всемирный день театра, и регион присоединяется к акции «Ночь театрального искусства» (18+).

Театр оперы и балета Удмуртии имени П.И. Чайковского представит комическую оперу «Прекрасная Галатея» (12+). Балетная труппа расскажет об эволюции танца с живыми демонстрациями. Директор театра проведет экскурсию по оркестровой яме, сцене, художественным мастерским и закулисью.

Театр кукол республики сыграет спектакль по мотивам поэмы о Руслане и Людмиле в стилистике комиксов (12+). А на интерактивной постановке (16+) зрителям предложат самим создать театральные эскизы.

Национальный театр покажет психологическую драму «Бесприданница» (12+) по пьесе Островского.

Сарапульский драмтеатр готовит интерактивную выставку (12+) о том, как рождается спектакль. Здесь же состоится премьера «Дон Кихота» (16+) по пьесе Евгения Шварца и творческая встреча с создателями (18+).

Музей-усадьба Чайковского в Воткинске приглашает на экскурсию по «Евгению Онегину» (12+). Сюжет романа покажут через жизнь композитора и взгляд современного зрителя.

ДК «Дружба» в Балезино представит спектакль «День после меня» (12+) по пьесе Влады Ольховской.

Централизованная библиотечная система Глазова устроит театральный марафон (0+): покажут теневой, кукольный и пальчиковый театры, проведут мастер-классы.

Культурный комплекс в Ягуле организует встречу с артисткой Удмуртского театра (12+). Она расскажет о закулисной жизни и подготовке спектаклей.

Все мероприятия — бесплатные. На отдельные события, где количество мест ограничено, нужна предварительная регистрация. Она откроется 20 марта в 12:00 на сайтах учреждений и на портале.