Стало известно, кто займётся обследованием состояния Главного корпуса оружейного завода в Ижевске

Стоимость работ составит 28,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определился подрядчик на выполнение научных изысканий, посвящённых состоянию Главного корпуса оружейного завода, являющегося памятников истории и архитектуры федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Работой займётся ростовская лаборатория технической экспертизы «А1 Эксперт». Компания имеет опыт сотрудничества с такими объектами как Третьяковская галерея, администрация губернатора Санкт-Петербурга, Джума-мечеть в Дербенте, внесенная в реестр культурного наследия ЮНЕСКО.

Бюджет республики выделил 28,5 млн рублей на выполнение комплексных научных изысканий.

«Ранее мы уже публично презентовали концепцию того, как может преобразиться здание Главного корпуса. Теперь необходимо определить фактическое состояние здания, его фундаментов и перекрытий. Это нужно для того, чтобы подтвердить или скорректировать видение будущего объекта и перейти к разработке архитектурной концепции, проекта реконструкции и приспособления», — отметил директор Центра территориального развития Удмуртии Вячеслав Правдзинский

По его словам, такие изыскания являются обязательными для работы с объектами культурного наследия и варианта не проводить их — нет.

По контракту исследование объекта должно быть завершено к 31 июля 2022 года. Первый этап начнётся в ближайшее время. Специалистам предстоит провести предварительный анализ возможностей приспособления объекта к современному использованию.

Напомним, что первые результаты работ могут быть представлены уже к декабрю 2021 года.