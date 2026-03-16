Новый Дом культуры в Камбарке построят к концу 2027 года

12:11, 16 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Камбарка\n#Удмуртия\n#культура
Источник фото: Минсельхоз Удмуртии
Проект получил поддержку со стороны федерального Минсельхоза.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке приступили к практической реализации проекта строительства нового Дома культуры. Объект возведут по программе «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает Минсельхоз Удмуртии.

Прежний клуб закрыли в 2006 году, с тех пор жители ждали новое здание. Проект получил поддержку Минсельхоза России. Завершить работы планируется к концу 2027 года

В двухэтажном здании разместятся зрительный зал на 350 мест, танцевальный и хоровой классы, мастерские и гримерные. Здесь смогут заниматься 23 клубных формирования района.

