Камбарка. Удмуртия. В Камбарке приступили к практической реализации проекта строительства нового Дома культуры. Объект возведут по программе «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает Минсельхоз Удмуртии.

Прежний клуб закрыли в 2006 году, с тех пор жители ждали новое здание. Проект получил поддержку Минсельхоза России. Завершить работы планируется к концу 2027 года

В двухэтажном здании разместятся зрительный зал на 350 мест, танцевальный и хоровой классы, мастерские и гримерные. Здесь смогут заниматься 23 клубных формирования района.