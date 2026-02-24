Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии начали ремонтировать Дом-музей писателя Геннадия Красильникова

12:10, 24 февраля, 2026
Максим Александров
В Удмуртии начали ремонтировать Дом-музей писателя Геннадия Красильникова
12:10, 24 февраля, 2026
Максим Александров
184
0
#Удмуртия\n#Алнашский район\n#Геннадий Красильников\n#писатель\n#культура
Источник фото: глава Алнашского района Алексей Семенов
184
0

Ежегодно его посещают более тысячи человек.

Алнаши. Удмуртия. Работы по обновлению Дома-музея классика удмуртской литературы Геннадия Красильникова стартовали в Удмуртии. Об этом сообщает глава Алнашского района Алексей Семенов.

Музей в доме писателя открыли для посетителей в 1991 году. Теперь там заменят окна, отреставрируют цокольную часть, крыльцо, ворота и кровлю. Внутренние помещения также ждет обновление: там появится новое напольное покрытие, в помещениях проведут отделочные работы.

Музей, посвященный жизни и творчеству Геннадия Красильникова —  культурное достояние региона. Ежегодно его посещают более тысячи человек.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:10, 24 февраля, 2026
Максим Александров
184
0
#Удмуртия\n#Алнашский район\n#Геннадий Красильников\n#писатель\n#культура