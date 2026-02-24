Алнаши. Удмуртия. Работы по обновлению Дома-музея классика удмуртской литературы Геннадия Красильникова стартовали в Удмуртии. Об этом сообщает глава Алнашского района Алексей Семенов.

Музей в доме писателя открыли для посетителей в 1991 году. Теперь там заменят окна, отреставрируют цокольную часть, крыльцо, ворота и кровлю. Внутренние помещения также ждет обновление: там появится новое напольное покрытие, в помещениях проведут отделочные работы.

Музей, посвященный жизни и творчеству Геннадия Красильникова — культурное достояние региона. Ежегодно его посещают более тысячи человек.