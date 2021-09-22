Ограбивших ювелирный магазин уроженцев Северного Кавказа осудили в Ижевске

Преступники похитили украшений на 16 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Вступил в силу приговор Первомайского райсуда Ижевска в отношении трёх уроженцев Северного Кавказа, обвинённых в разбое. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Уроженцев Чечни и Северной Осетии 39, 40 и 42 лет признали виновными в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 162 УК России («Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия»).

Установлено, что подсудимые спланировали разбойное нападение на ювелирный магазин. 18 апреля 2021 года они подъехали на автомобиле «ВАЗ 21140» к магазину на улице Красноармейской в Ижевске. Один из мужчин избил охранника, от чего тот потерял сознание. Угрожая продавцу, преступники разбили молотком витрины и похитили ювелирные изделия на общую сумму более 16 млн рублей, после чего скрылись. По пути их следования в Москву между Нижним Новгородом и Владимиром, они были задержаны сотрудниками полиции.

Свою вину трое мужчин признали полностью, от дачи показаний отказались. Заявили, что в содеянном раскаиваются, принесли извинения потерпевшим. Потерпевший заявил исковые требования о возмещении морального вреда в размере 400 тыс. рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок одному преступнику в 6 лет, другому также 6 лет, третьем 6 лет 1 месяц с отбыванием наказания каждому в исправительной колонии строгого режима. Исковые требования потерпевшего о возмещении морального вреда суд удовлетворил частично в размере 100 тыс. рублей.