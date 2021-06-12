В Удмуртии наградили добровольцев в борьбе с коронавирусом

Волонтеры акции «Мы вместе» отмечены благодарностями президента России.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наградили добровольцев, вышедших в разгар пандемии на борьбу с коронавирусом. Александр Бречалов провел торжественный прием активистов акции «Мы вместе», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Огромный приток в ряды добровольцев в Удмуртии произошел в прошлом году, когда заболеваемость коронавирусом достигла максимального прироста. Число участников волонтерских движений тогда увеличилось до 30 тысяч человек.

Во время пандемии они работали в красных зонах больниц и на контрольных постах ГИБДД, доставляли продукты и лекарства пожилым людям, раздавали маски и памятки населению.

Неоценимую помощь врачам оказывали студенты Ижевской медакадемии и медицинского колледжа. В поликлиниках они работали с пациентами на входном фильтре, принимали звонки в регистратурах, помогали в оформлении документов, трудились в качестве младшего медперсонала.

Волонтеры акции «Мы вместе» отмечены высокими государственными наградами – благодарственными письмами президента России и главы Удмуртии.

Также на приеме состоялось торжественное вручение первых паспортов 14 школьникам из разных городов и районов республики. Это право они заслужили благодаря успехам в учебе, спорте, творчестве и социальных проектах.