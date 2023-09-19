Почетные грамоты Госдумы России получили двое сотрудников Ижевского зоопарка

Ижевск. Удмуртия. Сотрудникам Ижевского зоопарка, кто работал в нем с момента открытия, вручили высокие награды. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Почетные грамоты Государственной думы России достались заместителю директора по зоологической и ветеринарной части Наталье Годуновой и заведующему отделом волков и медведей Михаилу Медведникову. Награждение провели в честь 15-летия зоопарка.

Отмечается, что в настоящий момент в учреждении работают более 200 человек.

Напомним, что также в честь дня рождения зоопарка Ижевска в нем открыли новую экспозицию.