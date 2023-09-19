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Почетные грамоты Госдумы России получили двое сотрудников Ижевского зоопарка

17:25, 19 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Почетные грамоты Госдумы России получили двое сотрудников Ижевского зоопарка
17:25, 19 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
791
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сотрудники\n#Ижевский зоопарк\n#награды
Фото: ИА «Сусанин»
791
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Они работают в парке с момента открытия.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудникам Ижевского зоопарка, кто работал в нем с момента открытия, вручили высокие награды. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Почетные грамоты Государственной думы России достались заместителю директора по зоологической и ветеринарной части Наталье Годуновой и заведующему отделом волков и медведей Михаилу Медведникову. Награждение провели в честь 15-летия зоопарка.

Отмечается, что в настоящий момент в учреждении работают более 200 человек. 

Напомним, что также в честь дня рождения зоопарка Ижевска в нем открыли новую экспозицию.  

17:25, 19 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
791
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сотрудники\n#Ижевский зоопарк\n#награды