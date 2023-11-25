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В Удмуртии наградили многодетных мам

11:00, 25 ноября, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии наградили многодетных мам
11:00, 25 ноября, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
884
0
#Удмуртия\n#мама\n#награды\n#поздравления
Фото: ИА «Сусанин»
884
0

Глава республики особенно поблагодарил мам, чьи дети сейчас встали на защиту Родины.

Ижевск. Удмуртия. 24 ноября в Ижевске прошло награждение женщин знаками отличия «Материнская слава». Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября. 

«Мама – это главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг. Быть мамой – это и призвание, и профессия без отпусков и выходных – 24 на 7, 365 дней в году», — сказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Награду «Материнская слава» учредили в Удмуртии в 2005 году. С того момента её получили 799 мам, которые воспитали достойных граждан своей страны. На мероприятии 24 ноября наградили ещё 16 матерей. 

Особую благодарность Александр Бречалов выразил женщинам, чьи дети сейчас находятся в зоне СВО. Сегодня защищают родину сыновья Инны Рахимуллиной, Алевтины Тарасовой и Вероники Рахаевой. 

Героически погибли в зоне СВО сыновья Утехиной Екатерины — Роман и сын Тынной Светланы — Василий. 

Среди награждённых – Надежда Курягина, мама Героя России Юрия Курягина, погибшего во время второй Чеченской кампании. 

Ещё одна гостья мероприятия Клавдия Кузнецова ответила на вопрос корреспондента «Сусанина», о том, что бы она посоветовала молодым девушкам при создании семьи, воспитании детей. 

«Приучить к труду, любить своих родителей и уважать старших, учителей», — подчеркнула Клавдия Кузнецова. 

11:00, 25 ноября, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
884
0
#Удмуртия\n#мама\n#награды\n#поздравления