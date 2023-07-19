Святейший Патриарх Кирилл вручил высокую церковную награду Митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину

Москва. Святейший Патриарх Кирилл 18 июля наградил Митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина орденом благоверного князя Димитрия Донского II степени. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

Митрополит получил высокую церковную награду за усердную работу, а также в связи со своим 70-летием. Награждение прошло в Москве в день праздника обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.

На Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию. После нее Святейший Патриарх вместе с членами Священного Синода и иерархи совершили молебен Игумену земли Русской.

Далее в тронном зале Патриарших покоев Лавры и состоялось вручение наград архиереям и духовенству Русской Православной Церкви.