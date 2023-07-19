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Святейший Патриарх Кирилл вручил высокую церковную награду Митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину

12:20, 19 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Святейший Патриарх Кирилл вручил высокую церковную награду Митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину
12:20, 19 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Удмуртия\n#Москва\n#награды\n#епархия\n#труд
Фото: vk.com/pravoslavieizhevsk
66
0

Ему вручили орден за усердный архипастырский труд.

Москва. Святейший Патриарх Кирилл 18 июля наградил Митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина орденом благоверного князя Димитрия Донского II степени. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

Митрополит получил высокую церковную награду за усердную работу, а также в связи со своим 70-летием. Награждение прошло в Москве в день праздника обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.

На Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию. После нее Святейший Патриарх вместе с членами Священного Синода и иерархи совершили молебен Игумену земли Русской.

Далее в тронном зале Патриарших покоев Лавры и состоялось вручение наград архиереям и духовенству Русской Православной Церкви.  

12:20, 19 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Удмуртия\n#Москва\n#награды\n#епархия\n#труд