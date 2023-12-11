Нобелевский лауреат по литературе написал название своей премии с ошибкой

Стокгольм. Швеция. В курьезную ситуацию попал норвежский писатель и драматург Юн Фоссе, получивший Нобелевскую премию по литературе за 2023 год. Он допустил орфографическую ошибку, передает «Рен ТВ» со ссылкой на издание Verdens gang.

Напомним, о лауреатстве Фоссе было объявлено 5 октября. А 11 декабря в Стокгольме состоялось торжественное вручение награды. После него по традиции обладатель литературной премии должен оставить автограф на одном из стульев в ресторане Нобелевского музея. Годом ранее на нем же расписалась нобелиатка 2022 года – французская писательница Анни Эрно.

Однако Фоссе написал слово «литература» без удвоения буквы «т», что по правилам норвежского языка является ошибкой (в нем это слово пишется так: «litteratur»). Позднее писатель объяснил, что речь идет об обычной описке.

«Возможно, немного сбила с толку английская орфография. Но и с этим я вполне смогу жить», – сказал лауреат.