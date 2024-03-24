Разработчику БПЛА Александру Захарову присвоят звание «Почетный гражданин города Ижевска»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске рассмотрели кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин города Ижевска». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Указанное звание присваивается людям, которые внесли вклад в экономическое, социальное и культурное развитие города. Во время голосования члены комиссии из 8 человек выбрали трёх горожан: Александра Захарова, Евгения Столова и Ивана Черезова.

Александр Захаров стал первым в России разработчиком беспилотных воздушных судов семейства «КУБ» и «Ланцет». В настоящий момент Александр Захаров является главным конструктором ижевского производства дронов, а его беспилотники применяют в зоне СВО.

Евгений Столов стоял у истоков создания любительского театра «Ижмехсмех», на базе которого позднее создали муниципальный театр «Молодой человек». С тех времён Евгений Столов является главным режиссером театра и поставил более 40 спектаклей. Его постановки становились лауреатами как республиканских, так и международных фестивалей.

Иван Черезов является заслуженным мастером спорта России по биатлону, трехкратным чемпионом мира, двукратным призёром Олимпийских игр и многократным победителем этапов Кубка мира. После окончания спортивной карьеры он стал депутатом, и с 2022 года занимает пост заместителя председателя Госсовета Удмуртии, возглавляя постоянную комиссию по физической культуре, спорту и молодежной политике. При участии Ивана Черезова в регионе приняли 4 закона.

Также комиссия поддержала три кандидатуры, которых представили к награждении почетным знаком «За заслуги перед городом Ижевском».

Наталья Кропочева 24 года работает в области медицины. На должности главврача ГКБ №2 она организовала оказание медпомощи населению и способствовала укреплению материально-технической базы медслужбы. В период пандемии под её руководством находился развернутый фонд, состоящий из 229 инфекционных коек.

Елена Максимова является председателем Удмуртской региональной общественной организации «Ассоциация жертв политических репрессий». Она постоянно проводит разнообразные мероприятия и ведёт работу по патриотическому воспитанию молодежи. Также под её руководством идёт сбор гуманитарной помощи участникам СВО.

Валентина Утробина 38 лет руководит органами записи актов гражданского состояния Ижевска. Благодаря ей за три года весь бумажный фонд ЗАГСа перевели в электронную форму. Помимо этого, при участии Валентины Утробиной в Ижевске заработали два электронных суперсервиса — «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека».

Почётные граждане и горожане получат свои награды на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города.