Итоги дня: афиша на День города в Ижевске и погода в выходные

О самых важных и интересных новостях пятницы.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирус в Удмуртии подтвердился еще у 40 человек, 41 пациента выписали.

Из Москвы с любовью:

До конца июля в Ижевск поступят все 50 троллейбусов, переданных Удмуртии Москвой. Напомним, ранее в город прибыли 6 единиц транспорта.

Покрасовался:

Добровольцы спасли на пруду мужчину, который хотел продемонстрировать дамам свои навыки плавания. За 15 метров от берега он почувствовал недомогание.

Ограничения:

С 11 по 12 июня в Ижевске не будут продавать алкоголь в местах, где пройдут праздничные мероприятия.

Праздник:

Корреспонденты «Сусанина» подготовили афишу мероприятий на 12 июня. Напомним, день завершится концертом и салютом.

Пожар:

В пятницу в центре Ижевска загорелся заброшенный деревянный дом. На место выехали пожарные.

Погода:

В субботу в Удмуртии похолодает, на большей территории пройдут дожди. В понедельник столбики покажут до +29 градусов.