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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В местах проведения праздничных мероприятий 12 июня в Удмуртии не будут продавать алкоголь

16:40, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В местах проведения праздничных мероприятий 12 июня в Удмуртии не будут продавать алкоголь
16:40, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
154
0
#Удмуртия\n#ограничения\n#алкоголь\n#праздник
Источник фото: unsplash.com (Thomas Picauly)
154
0

Нарушителей ждут штрафы в размере до 300 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Запрет продажи алкоголя установят в Удмуртии 12 июня. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарёв.

12 июня в стране отмечают «День России». В рамках праздника муниципальные образования могут вводить дополнительные ограничения по продаже алкогольной продукции.

В Удмуртии в этот день ограничения будут действовать в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к ним территориях. За розничную продажу алкоголя во время массового мероприятия владельцы магазинов могут получить штраф до 300 тыс. рублей.

Напомним, что в День защиты детей в Удмуртии обнаружили 15 нарушителей антиалкогольного законодательства. 

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16:40, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
154
0
#Удмуртия\n#ограничения\n#алкоголь\n#праздник