Ижевск. Удмуртия. Запрет продажи алкоголя установят в Удмуртии 12 июня. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарёв.

12 июня в стране отмечают «День России». В рамках праздника муниципальные образования могут вводить дополнительные ограничения по продаже алкогольной продукции.

В Удмуртии в этот день ограничения будут действовать в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к ним территориях. За розничную продажу алкоголя во время массового мероприятия владельцы магазинов могут получить штраф до 300 тыс. рублей.

Напомним, что в День защиты детей в Удмуртии обнаружили 15 нарушителей антиалкогольного законодательства.