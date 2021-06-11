С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали более 34,5 тысячи случаев коронавируса

По данным на пятницу, выздоровел еще 41 пациент.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирусом в Удмуртии заразились еще 40 человек. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Среди заболевших 24 жителя Ижевска, 5 жителей Увинского района, по два случая ковида выявили в Воткинске, Игринском и Красногорском районах, по одному случаю в Глазове, Сарапуле, Балезинском, Завьяловском и Сарапульском районах.

Выздоровел 41 пациент. Из тех, кто сейчас проходит лечение, 39 находятся в тяжелом состоянии, 217 в состоянии средней степени тяжести, еще 2 452 чувствуют себя удовлетворительно.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился в 34 597 случаях.