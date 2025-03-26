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У двух жителей Удмуртии изъяли 1 000 литров немаркированного алкоголя

14:01, 26 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
У двух жителей Удмуртии изъяли 1 000 литров немаркированного алкоголя
14:01, 26 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
17
0
#Следственный комитет\n#алкоголь\n#суды
Источник фото: скриншот из видео
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0

По данным следствия, мужчины также занимались производством спиртного.

Завьялово. Удмуртия. Двое жителей Завьяловского района обвиняются в незаконном сбыте контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, в период с 2023 года по 24 марта 2025 года двое местных жителей 37 и 38 лет в деревне Шудья занимались производством, покупкой, хранением и перевозкой немаркированного алкоголя.

«Допрошены фигуранты, назначены необходимые судебные экспертизы, изъято около 1 000 литров контрафактного алкоголя на общую сумму свыше 100 тыс. рублей. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — передают в СК.

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14:01, 26 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
17
0
#Следственный комитет\n#алкоголь\n#суды