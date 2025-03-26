Завьялово. Удмуртия. Двое жителей Завьяловского района обвиняются в незаконном сбыте контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, в период с 2023 года по 24 марта 2025 года двое местных жителей 37 и 38 лет в деревне Шудья занимались производством, покупкой, хранением и перевозкой немаркированного алкоголя.

«Допрошены фигуранты, назначены необходимые судебные экспертизы, изъято около 1 000 литров контрафактного алкоголя на общую сумму свыше 100 тыс. рублей. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — передают в СК.