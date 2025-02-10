Чаще всего инициативу поддерживают горожане в возрасте от 35 до 45 лет.
Ижевск. Удмуртия. Два из трёх опрошенных ижевчан одобряют запрет продажи алкоголя лицам младше 21 года. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Всего данную инициативу поддерживает 69% респондентов. При этом 22% опрошенных высказались против запрета. Предложение поддерживают около 70% участников опроса, которые не употребляют алкоголь, и примерно 66% из тех, кто не отказывает себе в спиртном.
Отмечается, что респонденты в возрасте от 35 до 45 лет чаще более молодых и пожилых опрошенных высказывают поддержку инициативы СК (77%).
Стоит подчеркнуть, что в опросе участвовали экономически активные жители Ижевска старше 21 года.