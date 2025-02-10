Ижевск. Удмуртия. Два из трёх опрошенных ижевчан одобряют запрет продажи алкоголя лицам младше 21 года. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Всего данную инициативу поддерживает 69% респондентов. При этом 22% опрошенных высказались против запрета. Предложение поддерживают около 70% участников опроса, которые не употребляют алкоголь, и примерно 66% из тех, кто не отказывает себе в спиртном.

Отмечается, что респонденты в возрасте от 35 до 45 лет чаще более молодых и пожилых опрошенных высказывают поддержку инициативы СК (77%).

Стоит подчеркнуть, что в опросе участвовали экономически активные жители Ижевска старше 21 года.