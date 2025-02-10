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Две третьих опрошенных ижевчан поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года

11:20, 10 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Две третьих опрошенных ижевчан поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
11:20, 10 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#запреты\n#алкоголь\n#опросы
Источник фото: arzik2
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Чаще всего инициативу поддерживают горожане в возрасте от 35 до 45 лет.

Ижевск. Удмуртия. Два из трёх опрошенных ижевчан одобряют запрет продажи алкоголя лицам младше 21 года. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Всего данную инициативу поддерживает 69% респондентов. При этом 22% опрошенных высказались против запрета. Предложение поддерживают около 70% участников опроса, которые не употребляют алкоголь, и примерно 66% из тех, кто не отказывает себе в спиртном.

Отмечается, что респонденты в возрасте от 35 до 45 лет чаще более молодых и пожилых опрошенных высказывают поддержку инициативы СК (77%).

Стоит подчеркнуть, что в опросе участвовали экономически активные жители Ижевска старше 21 года.

11:20, 10 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
100
0
#Ижевск\n#запреты\n#алкоголь\n#опросы