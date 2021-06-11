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В Удмуртии спасли мужчину, решившего покрасоваться умениями в плавании перед дамами

14:30, 11 июня, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии спасли мужчину, решившего покрасоваться умениями в плавании перед дамами
14:30, 11 июня, 2021
Екатерина Сентемова
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#Чемошурский пруд\n#пьяные\n#плавание\n#спасатели
Фото: Пресс-служба ОСВОД Удмуртской Республики
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В воде ему стало плохо и пришлось звать на помощь.

Завьялово. Удмуртия. В деревне Чемошур Завьяловского района спасли пьяного мужчину, плавающего в пруду. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД Удмуртской Республики.

Компания выпивала и купалась в водоеме, пока отплывший от берега не решил показать свои навыки в плавании. В результате из-за солнца и после выпитого алкоголя за 15 метров от берега он почувствовал недомогание и усталость. Его спутницы заметили неладное и начали звать на помощь.

Дежурные добровольцы на общественном мобильном спасательном посту сразу начали действовать. Один из них кинул спасательный круг и вплавь бросился в сторону мужчины. Его благополучно доставили на берег.

14:30, 11 июня, 2021
Екатерина Сентемова
240
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Чемошурский пруд\n#пьяные\n#плавание\n#спасатели