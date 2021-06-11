Ижевск получит 50 троллейбусов, ездивших по улицам Москвы

В настоящее время в город прибыли первые шесть единиц подвижного состава.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевск прибыли первые шесть троллейбусов, переданных в столицу Удмуртии из Москвы. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» гендиректор ИжГЭТ Андрей Батов, всего до конца июля ожидается поставка 50 единиц подвижного состава.

«Они идут по контракту, доставка у нас идет с перевозчиками до конца июля, они должны только прийти. Примерно раз в день, раз в два дня одна единица у нас поступает», - сообщил он. Прибывший электротранспорт пройдет контроль и получит фирменные бело-красные цвета. Только после этого троллейбусы выпустят на линию. Ожидается, что это произойдет в августе.

Андрей Батов отметил, что ситуация с общественным транспортом, в частости электротранспортом, в Ижевске одна из лучших по стране. Однако в столице Удмуртии в настоящее время курсируют всего два низкопольных троллейбуса, что затрудняет передвижение инвалидов и родителей с колясками. Московская техника – низкопольная, что позволит сделать городскую среду более доступной. Напомним, что в Ижевск прибудут троллейбусы преимущественно 2012 года выпуска. В Москве от них отказались из-за перехода на электробусы.

По словам Батова, стоимость одного электробуса начинается от 40 млн рублей. «Я сложно себе представляю, чтобы порядка 150 единиц мы смогли бы в сегодняшней ситуации поменять», - сказал директор муниципального перевозчика, отметив, что не теряет надежды на закупку этого вида транспорта в будущем.