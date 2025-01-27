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Пьяного жителя Ульяновска поймали на краже подстаканника из поезда в Ижевске

15:08, 27 января, 2025
Пьяного жителя Ульяновска поймали на краже подстаканника из поезда в Ижевске
15:08, 27 января, 2025
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#РЖД\n#полиция\n#кража\n#алкоголь\n#Ижевск
Источник фото: unsplash.com (Klara Kulikova)
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Он может получит до 15 суток ареста.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске жителя Ульяновска будут судить за кражу подстаканника из поезда. Об этом сообщила пресс-служба Ижевского ЛО МВД России на транспорте.

На пост полиции, расположенный на железнодорожном вокзале столицы Удмуртии, привели нетрезвого 49-летнего мужчину для составления административного протокола. Во время личного досмотра правоохранители обнаружили у него подстаканник из металла белого цвета с железнодорожной символикой.

Установлено, что мужчина ехал на поезде по маршруту «Имеретинский курорт – Пермь» и вышел на станции Ижевск. Объяснить причину, по которой он забрал подстаканник с собой, задержанный не смог.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.27 КоАП РФ («Мелкое хищение»). Ему грозит до 15 суток ареста.

15:08, 27 января, 2025
237
0
#РЖД\n#полиция\n#кража\n#алкоголь\n#Ижевск