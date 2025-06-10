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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске торговавшую алкоголем организацию лишили лицензии 

14:19, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске торговавшую алкоголем организацию лишили лицензии 
14:19, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
297
0
#Ижевск\n#Минпромторг\n#лицензия\n#алкоголь
Источник фото: arzik2
297
0

ООО «ЛЁД» допускало многочисленные нарушения в сфере продажи алкоголя.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд аннулировал лицензию продавцу алкоголя. Об этом сообщил руководитель Минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарёв на своей странице «ВКонтакте».

Согласно решению Арбитражного суда Удмуртии, ООО «ЛЁД» допустило многочисленные нарушения в сфере продажи алкоголя.

«Данная организация, нарушавшая закон в сфере алкогольного права, в последующие три года не сможет получить лицензию на розничную продажу алкогольной продукции», — написал министр.

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14:19, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
297
0
#Ижевск\n#Минпромторг\n#лицензия\n#алкоголь