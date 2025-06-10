Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд аннулировал лицензию продавцу алкоголя. Об этом сообщил руководитель Минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарёв на своей странице «ВКонтакте».

Согласно решению Арбитражного суда Удмуртии, ООО «ЛЁД» допустило многочисленные нарушения в сфере продажи алкоголя.

«Данная организация, нарушавшая закон в сфере алкогольного права, в последующие три года не сможет получить лицензию на розничную продажу алкогольной продукции», — написал министр.