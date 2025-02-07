Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Ворошилова обнаружили две точки, где можно купить так называемые «фунфырики». Об этом сообщает министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарёв в своих соцсетях.

Места, где продавалась спиртосодержащая жидкость, обнаружили в ходе контрольных мероприятий министерства и правоохранительных органов.

Также в одном из заведений «Питьсбург» было обнаружено нарушение законодательства – незаконная продажа алкогольной продукции в запрещенное время.

«В настоящее время идет сбор необходимых материалов для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Нарушителей ждут крупные штрафы», – говорится в сообщении.