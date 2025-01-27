Детский омбудсмен в Удмуртии подписала соглашение о взаимодействии с «Анонимными Алкоголиками»

Ижевск. Удмуртия. Детский омбудсмен в Удмуртии Ольга Авдеева подписала соглашение с «Анонимными Алкоголиками» о взаимодействии в сфере профилактики алкогольной зависимости граждан. Об этом она сообщила в соцсетях.

«В Удмуртии «Анонимным Алкоголикам» уже 30 лет! В составе — женщины и мужчины, прошедшие сложный путь — от тяжёлого медицинского диагноза до исцеления! Они объединились, чтобы помогать и другим исцелиться, сохранить семью, вернуть детей и просто жить!» — написала Ольга Авдеева.

Она подчеркнула, что региональное отделение Фонда обслуживания «Анонимных Алкоголиков» в Удмуртской Республике — ещё один ресурс в работе по профилактике социального сиротства, алкоголизации населения, в интересах семьи и детей Удмуртской Республики.