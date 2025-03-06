Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии за 2024 год потратили на алкогольную продукцию 26,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

Эта сумма практически равна бюджету Ижевска на нынешний год – в его расходную часть заложено 26,7 млрд рублей.

Жители Удмуртии начали тратить на алкоголь на 3,2% больше в сопоставимых ценах, чем годом ранее. В среднем за 2024 год каждый житель Удмуртии, включая пожилых людей и младенцев, потратил 18,5 тыс. рублей на покупку алкогольной продукции.

Общий удельный вес алкоголя среди всех купленных пищевых продуктов, включая табачные изделия, составил 13,3%.

Всего за год было реализовано 10,1 млн декалитров пива и пивных напитков, а также 2,5 млн декалитров другой алкогольной продукции.