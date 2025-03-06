Эта сумма практически равна бюджету Ижевска на текущий год.
Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии за 2024 год потратили на алкогольную продукцию 26,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.
Эта сумма практически равна бюджету Ижевска на нынешний год – в его расходную часть заложено 26,7 млрд рублей.
Жители Удмуртии начали тратить на алкоголь на 3,2% больше в сопоставимых ценах, чем годом ранее. В среднем за 2024 год каждый житель Удмуртии, включая пожилых людей и младенцев, потратил 18,5 тыс. рублей на покупку алкогольной продукции.
Общий удельный вес алкоголя среди всех купленных пищевых продуктов, включая табачные изделия, составил 13,3%.
Всего за год было реализовано 10,1 млн декалитров пива и пивных напитков, а также 2,5 млн декалитров другой алкогольной продукции.
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