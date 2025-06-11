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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске закрыли ПАБ на месте бывшего сквера по улице Молодёжной

09:44, 11 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске закрыли ПАБ на месте бывшего сквера по улице Молодёжной
09:44, 11 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#сквер\n#алкоголь
Источник фото: Виктор Лашкарёв
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Заведение торговало алкоголем в запрещённое время.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске закрылась «наливайка», открывшаяся на месте бывшего сквера по улице Молодёжной, 82 А. Об этом сообщил руководитель Минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарёв на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, ранее в администрации города «Сусанину» заявили, что открытие магазина разливного пива на месте прежнего сквера не противоречит букве закона. Несмотря на это местные жители продолжили негодовать по этому поводу, а также из-за последующего появления новых киосков на территории.

В мае 2025 года сотрудники Минпромторга проверили работу данного заведения.

«По итогам контрольного мероприятия в торговом объекте «ПАБ разливные напитки» выявлен факт незаконной продажи алкогольной продукции, не связанной с оказанием услуг общественного питания, на вынос, в запрещённое законом время», — говорится в сообщении.

Больше ПАБ на месте бывшего сквера не работает.

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09:44, 11 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
109
0
#Ижевск\n#сквер\n#алкоголь