Ижевск. Удмуртия. В Ижевске закрылась «наливайка», открывшаяся на месте бывшего сквера по улице Молодёжной, 82 А. Об этом сообщил руководитель Минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарёв на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, ранее в администрации города «Сусанину» заявили, что открытие магазина разливного пива на месте прежнего сквера не противоречит букве закона. Несмотря на это местные жители продолжили негодовать по этому поводу, а также из-за последующего появления новых киосков на территории.

В мае 2025 года сотрудники Минпромторга проверили работу данного заведения.

«По итогам контрольного мероприятия в торговом объекте «ПАБ разливные напитки» выявлен факт незаконной продажи алкогольной продукции, не связанной с оказанием услуг общественного питания, на вынос, в запрещённое законом время», — говорится в сообщении.

Больше ПАБ на месте бывшего сквера не работает.